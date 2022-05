Opnieuw explosie in Deurne: woning van ‘Gino’ voor tweede keer deze week geviseerd

In de De Gilmanstraat in Deurne heeft vrijdagavond opnieuw een explosie plaatsgevonden voor de woning van Mounir E.B., alias Gino. — © BFM

In de De Gilmanstraat in Deurne heeft vrijdagavond opnieuw een explosie plaatsgevonden voor de woning van Mounir E.B., verdachte in tal van drugsdossiers. Amper twee nachten geleden werd het pand al eens geviseerd.

Rond 22.30 uur vrijdagavond werden de bewoners van de De Gilmanstraat in Deurne-Noord opnieuw opgeschrikt door een luide knal. De politie is aanwezig en stelde een perimeter in. Ook ontmijningsdienst DOVO en het gerechtelijke labo zijn ter plaatse voor sporenonderzoek.

Vermoedelijk hebben onbekenden een granaat gegooid vanuit een wagen met Nederlandse nummerplaat. Een verdachte zou in Nederland na een korte achtervolging zijn gearresteerd door de Nederlandse politie.

Amper twee nachten geleden werd het pand al eens geviseerd. Een zwaar stuk vuurwerk, allicht een cobra, was tot ontploffing gebracht in de portiek van de woning. De voordeur en de overkapping van de portiek raakten hierbij beschadigd, niemand raakte gewond. Er werd een onderzoeksrechter gevorderd. “Een eventuele link met het drugsmilieu wordt onderzocht”, klonk het bij parket Antwerpen.

© BFM

Beloning

De geviseerde woning is eigendom van de familie E.B., die al verscheidene keren het slachtoffer werd van vermoedelijk drugsgerelateerd geweld. Twee broers van de familie E.B., Mounir en Ilyas, komen voor in diverse grote drugsdossiers die de komende maanden voor de rechtbank zullen komen in Antwerpen. Het gaat hierbij over de invoer van tonnen cocaïne. Beide mannen verblijven al enige tijd in het buitenland.

Mounir E.B. alias Gino wordt sinds enige tijd in het milieu beschuldigd van de diefstal van cocaïne. De voorbije weken werd zijn foto herhaaldelijk naar de media gestuurd, met de vermelding dat er een beloning zou worden uitgeloofd voor informatie over Gino.