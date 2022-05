Regering zal zelf oplossing moeten vinden voor West-Vlaamse hoogspanningsleiding

De intendant die aangesteld werd om alle opties te bekijken, houdt in zijn slotrapport beide mogelijkheden overeind, weliswaar met elk hun lijst pro en contra, schrijft zakenkrant De Tijd. Maar de Vlaamse regering zit hopeloos verdeeld over de kwestie. Want lokaal is de weerstand tegen de hoogspanningsleiding enorm – nota bene bij de achterban van Vlaams viceminister-president Hilde Crevits (CD&V).

Dat zowel de bovengrondse als de ondergrondse optie wordt opengehouden, betekent niet dat er technisch gezien geen voorkeur uitgaat naar de formule boven de grond. De technologie marcheert daar beter en het zou vijf à zes miljard euro minder kosten dan leidingen onder de grond. Miljarden die in de energiefactuur van iedere gebruiker zouden terechtkomen.

Maar de weerstand in de gemeenten draait niet rond de kostprijs. Zij vrezen voor gezondheidsproblemen door de elektromagnetische straling van de leiding. Statistisch gezien is er een licht verhoogde kans op kinderleukemie voor wie dag in, dag uit in die straling komt.

De hoogspanningsleiding is van groot belang om de energiebevoorradingszekerheid van het land te garanderen, zeker nu de federale regering voluit de kaart trekt van windmolenparken op zee. Maar de Vlaamse regering heeft de kwestie nog niet geagendeerd. Achter de schermen loopt volop overleg. (agy)