Na rugproblemen in Rome: David Goffin past voor Lyon

David Goffin (ATP 48) zal komende week niet deelnemen aan het ATP 250-toernooi in Lyon. De Belgische nummer één komt niet voor op de hoofdtabel van het toernooi in Frankrijk na de loting van vrijdag. Nochtans zou hij oorspronkelijk wel deelnemen. Meer dan waarschijnlijk liggen rugproblemen aan de basis van zijn forfait.

Goffin had woensdag al veel last van de rug tijdens zijn nederlaag in de tweede ronde van het ATP Masters 1.000-toernooi van Rome tegen de Amerikaan Jenson Brooksby (ATP 38). Tot twee maal toe moest hij tijdens de match een kiné op het terrein vragen.

Met zijn forfait lijkt Goffin geen risico te willen nemen voor Roland Garros, dat een week later begint in Parijs. (belga)