Kasatkina is laatste halvefinaliste in Rome na opgave Teichmann

Daria Kasatkina (WTA 23) heeft zich als vierde en laatste bij de halve finales geschaard op het WTA 1.000-toernooi in Rome. De 25-jarige Russische profiteerde in haar kwartfinale van de opgave van de Zwitserse Jil Belen Teichmann (WTA 29).

Kasatkina had de eerste set gewonnen met 6-4 en leidde in de tweede set met 3-2 op het moment dat Teichmann er de brui aan gaf. De 24-jarige Zwitserse kampte met een blessure aan de adductoren.

Kasatkina treft bij de laatste vier de Tunesische Ons Jabeur (WTA 7). Zij rekende in haar kwartfinale in drie sets (1-6, 7-5 en 6-1) af met de Griekse Maria Sakkari (WTA 4). Het was voor de Tunesische, vorige week winnares van het WTA 1.000-toernooi in Madrid, al haar tiende zege op een rij.

Eerder op de dag plaatsten de Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA 8) en de Poolse Iga Swiatek (WTA 1) zich ook al voor de halve finales. Swiatek zit intussen aan 26 overwinningen op een rij op het WTA-circuit. (belga)