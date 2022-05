Vrachtwagen rijdt in op stilstaande wegenwerker en veroorzaakte enorme explosie: “Mirakel dat hij het heeft overleefd”

Op een snelweg in het Amerikaanse Ohio is een wegenwerker op het nippertje aan de dood ontsnapt. De man stond stil naast de snelweg toen er plots een vrachtwagen op hem inreed. De crash zorgt voor een enorme explosie en de twee voertuigen worden van de weg afgeslingerd. Zowel de vrachtwagenchauffeur als de wegenwerker werden met levensbedreigende verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. Het is al de 82ste keer dat een wegenwerker van dezelfde crew aangereden wordt in 2022.