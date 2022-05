Primeur in het voetbal: vrouwelijke scheidsrechter leidt voor het eerst mannenfinale in Arabische wereld

De Marokkaanse Bouchra Karboubi wordt zaterdag de eerste vrouw die een mannenfinale zal fluiten in de Arabische voetbalwereld. Karboubi zal de Marokkaanse bekerfinale tussen AS FAR en Moghreb Atletico de Tetouan (MAT) in goede banen leiden. Dat maakte de Marokkaanse voetbalbond (FRMF) vrijdag bekend. Haar aanstelling is een primeur in Marokko en in de gehele Arabische wereld.