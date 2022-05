Toptransfer voor Zoe Bäckstedt: supertalent gaat aan de slag bij EF Education

De zeventienjarige Britse, de dochter van voormalig Parijs-Roubaix-winnaar Magnus Bäckstedt, komt over van het Belgische crossteam Acrog-Tormans.

Ze was in het veld de voorbije jaren erg succesvol. Zo kroonde ze zich het voorbije seizoen tot zowel wereldkampioene als Europees kampioene bij de junioren. In december won ze bij de elite ook de Ethias Cross in Essen.