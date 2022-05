“Ik wil gokverslaving niet minimaliseren, maar een verbod op reclame is niet de oplossing. Dat heeft niet gewerkt voor alcohol en ook niet voor tabak”

“Vincent Van Quickenborne – nog wel een liberale minister – heeft ons met zijn verbod op gokreclame allemaal koud gepakt. Twee jaar geleden heb ik eens aan tafel gezeten bij de Kansspelcommissie, die toen het wettelijk kader schetste voor sponsoring. Daarna was het twee jaar radiostilte – ik zag de kansspelcommissie alleen nog passeren in de krant, met een onderzoek naar corruptie bij de topmensen daar. Nu is er ineens de oekaze van Quickie.

“Als sector gaan wij uiteraard onze belangen verdedigen. Gisteren waren we met een aantal mensen van de geïmpacteerde sporten op het kabinet van Van Quickenborne. Lorin Parys voor het voetbal, Marie De Clerck – dochter van Stefaan – voor het volleybal, Wim Van de Keere voor het basket en ikzelf voor de koers. Van Quickenborne hebben we niet gezien. Hij had kernkabinet en was verhinderd.”

© BELGA

“Mijn vraag is: hebben onze inspanningen zin of is het verbod een fait accompli? Als ik Alexander De Croo hoor zeggen dat wij als teams af moeten van onze verslaving aan sponsoring door gokbedrijven, maak ik me weinig illusies. Feit is wel dat Napoleon Games een kleine twintig procent van mijn budget vertegenwoordigt. En dat ze een lopend contract hebben tot en met 2024. Het is geen kleinigheid als daar een streep zou door gaan.”

“Ik wil de problematiek van gokverslaving niet minimaliseren. Alleen geloof ik nooit dat een verbod op reclame de oplossing is. Dat heeft niet gewerkt voor alcohol en ook niet voor tabak. De kwetsbare gokker verhuist naar het illegale circuit, weg van de gezonde, gereguleerde markt die veel bijdraagt aan de Belgische staatskas.”

“We kunnen cynisch doen over gokkantoren die zelf adverteren met ‘speel verantwoord’, maar dat is geen praat voor de vaak. Noem één Belgische renner die elk bedrijf als gezicht wil gebruiken en je komt altijd uit bij Remco Evenepoel. Je zal geen reclame zien van Napoleon Games met hem. Ze hebben een eigen opgesteld charter waarin staat dat ze geen mensen onder de vijfentwintig gebruiken om te adverteren. Daar houden ze zich aan. Remco of geen Remco.”

© Getty Images

“Ik vind het onfair dat de voorgestelde maatregelen voorlopig niet opgaan voor de Nationale Loterij. Die moet blijkbaar gevrijwaard worden als melkkoe van vadertje staat. Ik lees ‘niemand is verslaafd aan de loterij’, maar ik zou dat niet zo stellig durven beweren. Hoeveel arme mensen sparen zich het brood uit de mond om elke week hun lotjes te kopen? Meer dan de politiek lijkt te denken.”

“Ik had gisteren te doen met Wim Van de Keere, mijn collega uit het basketbal. Zij hebben een BeNe-liga en dat maakt alles nog complexer. In Nederland is de wetgeving rond gokreclame net liberaler geworden, in België wordt ze verboden. Daar moeten ze dus nadenken over een verschillende branding in Nederland en in België.”

“Het is een piste die we bij ons ook niet uitsluiten: één Quick Step-trui voor de wedstrijden in België, één met gokreclame voor het buitenland. Uiteindelijk rijden wij amper één op vijf wedstrijden in eigen land. Als Napoleon Games daarvoor openstaat, is dat bespreekbaar. Uiteraard gaan we de wet respecteren. Ik herinner mij mijn niet altijd even goeie vriend Patrice Clerc, de gewezen grote baas van de ASO. Hij riskeerde voor de correctionele rechtbank te moeten verschijnen als hij de Unibet-ploeg toeliet in Parijs-Nice. Onder druk van La Française des Jeux had Frankrijk toen al een wet gestemd rond gokreclame. Wat we nu in België mee maken is een duidelijk geval van l’histoire se répète.”