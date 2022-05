Miller-Uibo lijdt zeldzame nederlaag op 400m, Peters pakt uit bij speerwerpen in Doha

Marileidy Paulino (links) is verrassende de snelste op de 400m in Doha. — © REUTERS

Shaunae Miller-Uibo heeft op de Diamond League in Doha, de openingsmanche van het atletiekseizoen, een eerste nederlaag over 400 meter geleden in drie jaar tijd. De winst ging naar Marileidy Paulino. Speerwerper Anderson Peters lukte een behoorlijk sensationele 93m07.

Paulino, afkomstig van de Dominicaanse Republiek, won de 400 meter in 51”20 voor de Jamaicaanse Stephenie Ann McPherson (51”69). De Bahamese Olympische kampioene Miller-Uibo was pas derde in 51”84.

Speerwerper Peters, afkomstig vanop Grenada, gooide bij zijn vijfde beurt met 90m19 voor het eerst voorbij de mythische kaap van 90 meter. Bij zijn zesde en laatste poging sloeg hij iedereen met verstomming: 93m07. Dat is niet alleen een beste wereldjaarprestatie, maar ook een Noord-Amerikaans record dat hem naar de vijfde plaats brengt op de mondiale ranking aller tijden.

Op de 200 meter won de Amerikaan Noah Lyles, nummer drie van de Spelen, een spannend duel met zijn landgenoot Fred Kerley, in Tokio nog goed voor zilver op de 100 meter. Lyles klokte, zij het met iets te veel rugwind (2,1 meter per seconde), 19”72. Kerley volgde drie honderdsten later.

Op de 400 meter horden won olympisch bronzenmedaillewinnaar Alison dos Santos uit Brazilië in een straffe beste wereldjaarprestatie van 47”24, voor de Amerikaanse zilverenmedaillewinnaar van in Tokio, Rai Benjamin (47”49). (belga)