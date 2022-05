Eindelijk licht aan het einde van de tunnel: Carlo Ancelotti wil fitte Eden Hazard speelminuten geven tegen Cádiz

Mogelijk krijgen we Eden Hazard nog eens op een voetbalveld te zien, zondag tegen Cádiz. Hazard is fit na de operatie aan zijn enkel en Real Madrid-coach Carlo Ancelotti zou hem speelminuten willen geven. De laatste speelminuten van Hazard dateren van bijna drie maanden geleden, op 19 februari mocht hij vijf minuten invallen tegen Alavés.

Real Madrid speelde donderdag een midweekmatch tegen Levante (6-0-winst) en moet zondag opnieuw aan de bak in La Liga tegen Cádiz. De titel is al binnen en de Champions League-finale tegen Liverpool op 28 mei is nog de enige wedstrijd die er toe doet, en wat voor een.

Coach Carlo Ancelotti gaf na de monsterzege tegen Levante aan dat hij een aantal nieuwe spelers wil laten spelen tegen Cádiz. “Zondag zullen we spelen met diegenen die er tegen Levante niet bij waren zoals Kroos of Casemiro. En ik denk dat we Ceballos, Asensio en Hazard terug hebben. Bijna de hele ploeg is fit en speelklaar”, zei hij.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De Spaanse sportkrant Marca wijdde een verhaal aan Edan Hazard, waarin hij werd geroemd om zijn goede mentaliteit in een moeilijke periode waarin hij niet speelde. Hazard is bij Real Madrid op de sukkel en liet eind maart een plaatje uit zijn kuit halen, daterend van een enkeloperatie in twee jaar geleden.

Maar Hazard zou in Madrid nog altijd graag gezien zijn. Hij werkt zonder klagen aan zijn herstel, ligt goed in de groep en leeft mee met zijn ploegmaats. Tijdens de titelviering was te zien hoe hij mee de ambiance verzorgde.

Hazard zou helemaal hersteld zijn van zijn operatie en was de voorbije dagen op training bij Real Madrid te zien. Volgens Marca wil Ancelotti hem zondag speelminuten geven. Hazard zelf had er een doel van gemaakt om nog dit seizoen in actie te komen voor Real Madrid.

Hoewel Hazard dit seizoen geen rol van betekenis speelde, ook voor zijn operatie, zou hij volgens Marca volgend seizoen gewoon bij Real Madrid willen blijven om zijn carrière te herlanceren en zich klaar te stomen voor het WK in Qatar. Vraag is of Real dat ook zo ziet.