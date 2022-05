Dag twee van de Soudal Open blijkt bijltjesdag voor Belgen: enkel Thomas Pieters en Lev grinberg overleven de cut

Halfweg het Soudal Open deelt nog steeds een trio de leiding en dit met een totaal van -8. Naast het Engelse duo Horsfield-Whitenell prijkt nu ook de naam van de Duitser Schmid. Voor onze landgenoten is de Belgische manche van de DP World Tour een slagveld geworden. Enkel Thomas Pieters en de 14-jarige Lev Grinberg, beiden als 29ste, overleefden de cut.

Aan de kop van het klassement van het Soudal Open is er weinig veranderd. Enkel de Engelsman Shinkwin viel uit het leiderstrio en zijn plaats werd ingenomen door Matthias Schmid. Met 64 slagen verbeterde de 24-jarige Duitser het baanrecord en klom op van plaats 45 naar de leiding. Sam Horsfield en Dale Whitnell, de twee andere leiders na dag 1, behielden hun voorlopige leidersplaats na een dagscore in 69 slagen.

Het Belgisch slagveld

Na 69 slagen op de openingsdag deed Thomas Pieters één slag minder goed. Met zijn totaal van 139 slagen, ofte -3, staat de 30-jarige Antwerpenaar 29ste. “Ik heb goed gespeeld maar de putts vielen niet”, was de reflectie van Thomas Pieters. “Hoeveel maal dat de bal de rand van de cup raakte en niet viel, ik kan ze niet meer tellen.”

Over de omstandigheden deelde Pieters nog dit mee. “Ten opzichte van dag één was het een pak frisser en stond er iets meer wind. Heel moeilijk was het niet. Wel had de organisatie de holes op heel lastige plaatsen geposteerd”, aldus Pieters

Bij de verliezers horen Thomas Detry en Nicolas Colsaerts, de twee andere Belgische DP World Tour spelers. Net als de overige elf landgenoten wisten zij zich niet te kwalificeren en mogen het weekend in familiekring doorbrengen. “Het was niet goed”, was het oordeel van Thomas Detry. “De reden is heel simpel: mijn ijzers liepen voor geen meter. Ik had beter mijn driver gebruikt”, aldus Detry.

Bij Nicolas Colsaerts lagen de kaarten totaal anders. Zijn medische toestand liet het niet toe om naar behoren te presteren. “Ik wilde op mijn manier België bedanken voor alle steun”, zei Nicolas Colsaerts nadat hij met een buiging alle fans op hole 18 bedankte. “Het is zeer emotioneel geweest maar het is meer dan de moeite waard geweest. Nogmaals dank aan iedereen”, sloot Colsaerts af.

2de jongste ooit

Het onwaarschijnlijke verhaal van de Oekraïense-Belg Lev Grinberg krijgt een vervolg. De amper 14-jarige speler van Rinkven golf wist als tweede jongste speler ooit op de DP World Tour zich te kwalificeren voor de eindfase. Aan zijn totaal van 70 slagen voegde hij er nog 69 slagen aan toe en staat zo op een 29ste plaats, dezelfde als die van Thomas Pieters.

Uitslag van de Belgen na de eerste ronde:

29. Thomas Pieters 69 + 70 = 139 (-3)

29. Lev Grinberg 70 + 69 = 139 (-3)

98. Guillaume Watremez 71 + 74 = 145 (+3)

98. Yente Van Doren 75 + 70 = 145 (+3)

106. Thomas Detry 71 + 75 = 146 (+4)

106. Alan De Bondt 75 + 71 = 146 (+4)

106. Charles Roeland 69 + 77 = 146 (+4)

132. Nicolas Colsaerts 72 + 76 = 148 (+6)

132. Kristof Ulenaers 70 + 78 = 148 (+6)

132. Louis Theys 73 + 75 = 148 (+6)

138. Christopher Mivis 76 + 73 = 149 (+7)

142. James Meyer De Beco 74 + 76 = 150 (+8)

145. Lars Buijs 74 + 77 = 151 (+9)

151. James Skeet 75 + 80 = 155 (+13)

155. Jarno Tollenaire 76 + 87 = 163 (+21)