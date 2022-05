Mist Union opnieuw sleutelpion? Bart Nieuwkoop onzeker voor kraker tegen Anderlecht

Afgelopen woensdag ontbrak de Nederlander Bart Nieuwkoop (26) nog in de selectie bij Union door een heupblessure, en ook de wedstrijd van zondag komt in het gedrang. “We bekijken dit weekend of Bart speelkaar raakt”, aldus Felice Mazzu, die ook niet kan rekenen op de geschorste Koki Machida. Siebe Van der Heyden wordt hoogstwaarschijnlijk zijn vervanger.