Jo en Frieda in hun bos in Zoersel, met twee dierbare foto’s van hun overleden zonen, Stefan, links, en Johan. — © Tom Cornille

De Australische zanger Nick Cave verloor deze week zijn oudste zoon Jethro (31), zeven jaar nadat zijn zoon Arthur (15) het leven had gelaten bij een ongelukkige val van een klif in het Engelse Brighton. Twee zonen kwijt – aan de Krekelenberg in Zoersel klonk het nieuws over Cave veel te bekend in de oren.