Na 600 jaar trekken volledig afgezonderde zusters weg uit klooster: “Afgesloten van alle prikkels. Het is radicaal”

Het slotklooster in Gent staat leeg. De zes zusters van de Arme Klaren die er strikt afgesloten leefden, konden het onderhoud niet meer aan en verhuizen naar Lokeren. Dat steeds meer slotkloosters de deuren sluiten, lijkt logisch in een maatschappij waar religie stilaan op de achtergrond verdwijnt. Maar vergis je niet. Het strikte bestaan in een slotklooster kan hier en daar nog jongeren overtuigen.