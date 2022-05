Polsstokspringen in Doha, met Ben Broeders en Mondo Duplantis, dag uitgesteld door felle wind

Het polsstokspringen bij de Diamond League atletiek van vanavond in Doha is een dag uitgesteld als gevolg van extreem felle wind in de Qatarese hoofdstad. Belgisch recordhouder Ben Broeders en wereldrecordhouder Armand ‘Mondo’ Duplantis zouden er aan de start verschijnen.

De manche in Doha vormt de eerste Diamond League-afspraak van 2022, maar begint dus in mineur. Een van de aantrekkelijkste disciplines op de affiches kan vrijdag niet plaatsvinden. Ook zaterdag wordt er in Doha nog felle wind voorspeld, maar de wedstrijd zal binnen worden afgewerkt in de lokale Aspire Academy.

Voor zowel Broeders als Duplantis, die af en toe samen trainen, wordt de wedstrijd in Doha hun opener van het outdoorseizoen. (belga)