Minister Kitir lanceert samenwerkingsproject met Palestina

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir heeft samen met de Palestijnse premier Shtayyeh een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor de komende vijf jaar afgesloten. De minister werd daarvoor officieel ontvangen in Ramallah. De nieuwe samenwerking zal zich vooral richten op het versterken van jongeren en vergroening in de bezette Palestijnse gebieden. Voor het eerst is er ook een volwaardig programma voor Gaza. Kitir hoopt de werkloosheid onder de Palestijnse jongeren te verlagen via gerichte investeringen in onderwijs en jong ondernemerschap.