Jakobsen slaat dubbelslag in Hongarije en neemt leiderstrui over van Reynders

Het podium van de vrijdagetappe in de Ronde van Hongarije is een exacte kopie van die van daags voordien. Kortom, Fabio Jakobsen wint voor Rudy Barbier (Israel-Premier Tech) en onze landgenoot Sasha Weemaes (Sport Vlaanderen-Baloise). Dankzij de bonificatieseconden onttroont de Nederlandse sprinter van Quick-Step Alpha Vinyl leider Jens Reynders (Sport Vlaanderen-Baloise). De krachtpatser uit Heers staat nu op zes tellen tweede in het klassement. Simon Dehairs (Alpecin-Fenix) uit Zoutleeuw sprintte voor de tweede opeenvolgende dag naar een zevende plaats. Zondag eindigt de Ronde van Hongarije met een bergrit naar Gyöngyös-Kékestető.(roro)