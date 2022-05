GIRO 2022. Etappe 8 (Napels - Napels) Enkel een spurter in topvorm kan dit overleven

Na de lastige etappe met aankomst in Potenza gaat de Giro verder met een evenmin te onderschatten etappe met start en aankomst in Napels. Er moeten onderweg deftig veel hindernissen overwonnen worden, enkel een spurter in topvorm kan dit overleven.

Start: om 13u35 in Napels

Aankomst: omstreeks 17u15 in Napels

Afstand: 153 kilometer

Het parcours

De spurter die zaterdag in Napels wil winnen, zal over goede papieren moeten beschikken. In tegenstelling tot in 2013, toen Mark Cavendish won in de stad van Dries Mertens, is het parcours nu geaccidenteerd. En best wel apart. Het Giro-peloton maakt eerst een lus rond Napels en komt dan terecht op een pittig rondje dat vier keer wordt afgewerkt. Nadien keren ze terug richting Napels waar de finish ligt op zeeniveau. Pittige kost maar niet onoverkomelijk voor een spurter in topvorm.

De favorieten

Niet te voorspellen. Wordt de logica gerespecteerd, dan strijdt een ongevaarlijke kopgroep voor de dagzege. Wij denken spontaan aan Harm Vanhoucke, Mauri Vansevenant of Sylvain Moniquet maar zo kunnen we vermoedelijk nog wel een twintigtal renners opnoemen. Om maar te zeggen dat het aan de vrijbuiters is. Maar het kan evenzeer dat de teams van de spurters proberen om de boel te controleren. Daags na en daags voor een lastige bergrit durft men al eens een snipperdag in te lassen.

Dit zijn de sleutelmomenten

Het peloton moet dus vier keer over de Monte di Procida, al valt dat best mee. Twee kilometer aan zes procent gemiddeld, daar draait de gemiddelde prof zijn hand niet voor om. De spanning zal vooral moeten komen van de opvolging van de beklimmingen. De renners rijden vier keer hetzelfde rondje en dat zorgt doorgaans voor ander koersgedrag dan bij een rit in lijn.

Dit moet u nog weten

Napels heeft veel meer met voetbal dan met wielrennen. De namen Dries Mertens en Diego Maradona betekenen aan de kuststad meer dan pakweg Eddy Merckx of Tadej Pogacar. In 2013 vertrok de Giro vanuit Napels met een rit in lijn met start en aankomst in de stad. Mark Cavendish won en pakte uiteraard ook het roze.

