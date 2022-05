Eerste wolf in meer dan 150 jaar ten westen van de Schelde

Voor het eerst in meer dan 150 jaar is de aanwezigheid van een wolf ten westen van de Schelde bevestigd, in de buurt van Lokeren. Afgelopen winter waren er minstens drie verschillende wolven op bezoek in de provincie Antwerpen. Dat meldt het Instituut Natuur- en Bosonderzoek (Inbo) op basis van genetische analyses.

Op 9 februari werd in Lokeren een dode ree gevonden, waarbij de verwondingen sterk deden denken aan het werk van een wolf. Daarom deed het Inbo genetische analyses, die nu de wolf als dader bevestigen. Niet alleen in Limburg, Vlaams-Brabant en Antwerpen zijn er wolven gesignaleerd, nu komen de dieren ook ten westen van de Schelde voor. Dat is voor het eerst in meer dan 150 jaar.

De provincie Antwerpen kreeg afgelopen winter minstens drie verschillende wolven op bezoek. Twee wolven verbleven enkele weken tot maanden in het noordwesten van Antwerpen en het Nederlandse Brabant en Zeeland, en een derde mannelijke wolf werd op 30 december in Brecht gespot. Dat dier was in november 2021 vanuit de regio Bremen en Nedersaksen zuidwaarts naar Nederland gezworven naar de streek rond Eindhoven. Begin januari zat deze wolf weer in Nederland.

De jongen van Noëlla

DNA-analyses op aangetroffen sporen en kadaverresten bewijzen de grote mobiliteit van wolven in het noordwesten van Europa, met een gestage jaarlijkse toename van zwervers uit zowel de Centraal-Europese als de Frans-Alpiene populatie. "Ook in Nieuwerkerken en Diepenbeek, beide in Limburg, werd dit voorjaar een wolf genetisch bevestigd, maar zonder individuele identificatie", zegt het Inbo.

Voor de recente, derde worp van Noëlla was de Limburgse roedel teruggevallen op vier individuen. Voor beelden van nieuwe welpen uit die roedel is het nog te vroeg. "We proberen de dieren zo min mogelijk te verstoren."