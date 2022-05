Al minstens 12 kinderen gestorven aan mysterieuze leverziekte, ook bij ons besmettingen

Al minstens 12 kinderen zijn al gestorven aan een mysterieuze vorm van hepatitis en wereldwijd werden 450 kinderen ziek. De oorzaak van de leverziekte is nog altijd niet bekend. Ook in ons land zijn enkele gevallen bekend.

Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) zegt dat er wereldwijd 450 gevallen van de dodelijke leverziekte gemeld zijn. Dat aantal zal ongetwijfeld hoger liggen omdat het Verenigd Koninkrijk donderdag nog 13 nieuwe gevallen heeft gemeld en experts geloven dat de recente golf slechts het topje van de ijsberg is.

LEES OOK. WHO meldt 348 besmettingen met mysterieuze hepatitis

Vijf doden zijn bevestigd in Indonesië en vijf zijn geregistreerd in de VS.

Eenentwintig landen hebben sinds begin april te maken gekregen met deze ernstige vorm van hepatitis die vooral kinderen onder de 10 jaar treft. Al minstens 26 jongeren moesten een levensreddende levertransplantatie ondergaan.

Wetenschappers vragen zich af wat de ongewone ziekte veroorzaakt en komen voorlopig uit bij een reeks virussen die normaal gesproken verkoudheid veroorzaken. De veel voorkomende virussen die hepatitis veroorzaken: hepatitisvirussen A, B, C en E zijn in geen van de wereldwijd gemelde gevallen aangetroffen, wat wetenschappers voor een raadsel plaatst.

Opvallend is wel, zeggen onderzoekers, dat de meeste slachtoffertjes uit gezinnen komen die ook een of meerdere honden houden. Ook daar wordt gezocht of er een link zou kunnen zijn.

Ook in ons land

In België waren begin deze maand twee bevestigde gevallen bekend. Het gaat om twee kinderen jonger dan 10 jaar die met een leverontsteking een tijd werden opgenomen in het ziekenhuis. Tussen beiden is er geen link.

LEES OOK. Derde geval van acute hepatitis in ons land ontdekt

Momenteel lopen nog onderzoeken naar “een aantal” mogelijke gevallen,

Opvallend is wel, zeggen onderzoekers, dat de meeste slachtoffertjes uit gezinnen komen met een of meerdere honden. Ambtenaren hebben niet uitgelegd hoe honden mogelijk de schuldige zijn, maar ze zijn bekende dragers van adenovirusstammen.

Ouders wordt geadviseerd om naar de huisarts te gaan als hun kind symptomen van hepatitis ontwikkelt, zoals een bleke grijsgekleurde ontlasting, zeer donkere urine of gele verkleuring van ogen en huid.