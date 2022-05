Everts & Everts: “Ik stapte altijd eerst met mijn rechterbeen over de motor, zelfs na een valpartij”

In de videorubriek Everts & Everts halen we voor iedere Grote Prijs twee mensen uit de Everts-clan voor de camera. In deel 3 hebben Stefan en Liam het over de terugkeer naar Riola Sardo (waar Everts junior vorig jaar zijn WK-debuut maakte), bijgeloof en ambities in het zand. “Spijtig dat ik nooit in Riola heb gereden. Diepe zand, dat was echt mijn ding. Ook voor Liam trouwens”, aldus Stefan.