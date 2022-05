Vlaanderen gooit contactopsporing coronavirus over andere boeg

Wanneer het aantal besmettingen opnieuw exponentieel zou stijgen, kunnen er tot 350 voltijdse call agents ingeschakeld worden. Dat zegt het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid vrijdag.

De voorbije twee jaar heeft Vlaanderen voor de contactopsporing - een hefboom in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus - samengewerkt met een consortium van callcenters en ziekenfondsen. Op die twee jaar zijn er volgens Zorg en Gezondheid bijna 8 miljoen belpogingen gedaan, werden er 175.000 huisbezoeken uitgevoerd en werden er bijna 2,3 miljoen besmette personen gecontacteerd en geïnformeerd. Toch kwam de contactopsporing regelmatig onder vuur te liggen, denk maar aan de berichten over de ‘Netflixende contactopspoorders’ in het begin of de berichten over mogelijke fraude met facturen. Over dat laatste kwam er een audit. Die audit kon geen fraude vaststellen, maar ook niet uitsluiten.

Op 31 mei loopt het contract met de callcenters af. Dat betekent niet dat het contactonderzoek stopt, maar Vlaanderen wil het systeem wel over een andere boeg gooien. “We nemen de opgebouwde kennis en ervaring mee naar een nieuw systeem met een kleinere ploeg en meer digitale instrumenten”, legt Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid uit.

App

Zo wil Vlaanderen voortaan werken met de overheidsapp ‘GovApp’. Op die app kunnen mensen die positief getest hebben, bereikt en geïnformeerd worden. Bij testafname en -resultaten zullen mensen gevraagd worden de app te installeren.

Voor mensen die geen gebruik (kunnen) maken van de app, blijft telefonisch en persoonlijk contactonderzoek nodig. Daarvoor werkt de Vlaamse overheid met een team van 30 “multifunctionele agenten” die zowel kunnen bellen als aan huis komen.

LEES OOK. Meer dan twee miljoen coronadoden geteld in Europese regio

Wanneer de curves met besmettingen opnieuw exponentieel zouden stijgen, is het de bedoeling het team te versterken met medewerkers van de Vlaamse infolijn die telefonisch contactonderzoek kunnen uitvoeren. Op die manier kan opgeschaald worden tot maximaal 350 call agents.

Voor het team van 30 multifunctionele agenten zal op korte termijn een overheidsopdracht uitgeschreven worden, en voor de samenwerking met het contactcenter van de Vlaamse overheid kan de Vlaamse overheid een beroep doen op bestaande contracten.