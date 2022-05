Viktor Verhulst keert dan toch terug naar ‘Love island’

In Nederland bleef Love island doorlopen, maar door dalende kijkcijfers op tv was het in Vlaanderen wachten op een vervolg. Dat komt er, zij het exclusief op de streamingdienst van Telenet en DPG, respectievelijk de moederbedrijven van Play4 en VTM. Online bleef Love island namelijk wel overeind: het eerste seizoen haalde ruim 5,5 miljoen views, het tweede seizoen 5,7 miljoen.

Na een jaar pauze kondigt Verhulst zelf zijn terugkeer aan. De opnames vinden opnieuw plaats op Gran Canaria, en de inschrijvingen zijn geopend. In Love island worden twaalf singles gekoppeld om zo de ware liefde te vinden. Wie als laatste stel overblijft, wint een geldprijs.(dvg)