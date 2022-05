62 salmonella-gevallen in België gelinkt aan Kinder-chocolade uit Ferrero-fabriek in Aarlen

Sinds de melding van verschillende gevallen van salmonellose in Europa, vorige maand, heeft het federaal voedselagentschap (FAVV) 62 gevallen kunnen linken aan de Ferrero-fabriek in Aarlen. Alle betrokkenen werden ziek na het eten van Kinder-chocoladeproducten.

Vorige maand, in april, werd een link gelegd tussen consumenten die ziek werden na het eten van verschillende Kinder chocoladeproducten en de fabriek van Ferrero te Aarlen. Via doorgedreven genetische analyses op stoelgangstalen (door Sciensano) en patiënten-bevragingen (door de Gemeenschappen) bevestigt het voedselagentschap nu dat er 62 salmonellose-gevallen in België gelinkt zijn aan salmonella-uitbraak in de fabriek in Aarlen.

Er is intussen ook een onderzoek gestart door het parket van Luxemburg. Dat wil onder meer nagaan of er fouten zijn gemaakt in het productieproces.

Het FAVV besliste in april om de toelating van de fabriek in Aarlen in te trekken en alle producten van het gamma Kinder die daar worden geproduceerd terug te roepen van bij de consument. “Ferrero diende eind vorige week officieel een nieuwe aanvraag voor een toelating voor de site in bij het FAVV. Indien de conclusies van de evaluatie door het FAVV gunstig zijn, zal er een voorlopige toelating worden verleend die na 3 maanden zal worden geëvalueerd”, zegt Hélène Bonte van het FAVV.