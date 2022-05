“Poetin is terminaal ziek”: topnota Russische geheim agenten en oligarch doet stof opwaaien

Over de gezondheid van Poetin wordt al jaren gespeculeerd in Rusland. En dat is alleen maar toegenomen sinds de invasie in Oekraïne. Nu meldt het tijdschrift New Lines op basis van dat heteen audio-opname heeft gekregen van een oligarch die dicht bij het Kremlin staat dat de Russische president aan een vorm van bloedkanker lijdt.

Er staat dat er een “topgeheime nota” is gestuurd door het hoofdkwartier van de FSB, de Russische binnenlandse veiligheidsdienst, naar al zijn regionale directeuren.

Christo Grozev, hoofd van de onderzoeken bij Bellingcat, een gerespecteerde forensische onderzoekswebsite: “De nota droeg de regionale leiders op om geruchten over de terminale toestand van de president te ontkennen en te negeren.”

“De directeuren kregen verder de opdracht om eventuele geruchten hierover die zich binnen de lokale FSB-eenheden zouden verspreiden staalhard te ontkennen.”

New Lines gaat verder met gedetailleerde bewijzen van schijnbare fysieke aandoeningen waaraan de Russische leider lijdt. Het tijdschrift verwijst ook naar zijn veranderde uiterlijk, inclusief het feit dat zijn gezicht nu aanzienlijk gezwollen is. Dat kan erop wijzen dat hij zware medicatie neemt. Cortisone, zo wordt gezegd. Van dat medicijn is geweten dat het heel wat neveneffecten heeft.

Poetin had vroeger een fit en atletisch uiterlijk. Maar de jongste jaren ziet hij er veel meer getrokken uit in zijn gezicht. Dat zou er volgens leden van de geheime dienst kunnen op wijzen dat hij inderdaad ernstig ziek is.

Het Kremlin ontkent uiteraard alle geruchten.