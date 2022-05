UITSLAG RIT 7. Oranje boven in de Italiaanse Laars, ritzege voor Koen Bouwman

De bergen hebben een muis gebaard. Althans voor de neutrale liefhebber die moest vaststellen dat de renners met roze ambities elkaar niet bestookten. Maar niet zo voor onze Noorderburen. Vier Nederlanders trokken in de aanval, Koen Bouwman (Jumbo-Visma) won de etappe en rondde het overwicht van Jumbo-Visma af. De Spanjaard Lopez blijft in het roze.

Roze trui (algemeen klassement): Juan Pedro Lopez

Blauwe trui (bergklassement): Koen Bouwman

Witte trui (jongerenklassement): Juan Pedro Lopez

Paarse trui (puntenklassement): Arnaud Démare

Hoe kwam de zege tot stand?

Op de verwachte wijze. De klassementsrenners hielden elkaar in de gaten zodat een aantal ‘ongevaarlijke’ renners voorop mocht gaan rijden. Daarbij ook Tom Dumoulin, het zegt veel over de huidige status van de Nederlander. Enfin, na verloop kregen we een kopgroep van zeven renners met daarbij maar liefst vier Nederlanders: Tom Dumoulin (Jumbo-Visma), Koen Bouwman (Jumbo-Visma), Bauke Mollema (Trek-Segafredo) en Wout Poel (Bahrain-Victorious). Zij kregen het gezelschap van de Italianen Davide Villella (Cofidis), Davide Formolo (UAE Emirates) en de Colombiaan Diego Camargo (EF Education - Easy Post).

In de finale spatte de kopgroep uiteen. Poels en de Colombiaan Camargo waren er als eersten aan voor de moeite. Op de laatste klim van de dag gingen ook Villella en Bouwman overboord. Slag om slinger werd er aangevallen maar het trio Formolo-Mollema-Dumoulin gaf elkaar geen ruimte en ook Bouwman keerde terug in de spits van de wedstrijd.

Dumoulin - Mollema - Formolo. — © AFP

De beslissing viel in de slotklim naar het centrum van aankomststad Potenza. Mollema demarreerde maar werd gecounterd door Koen Bouwman. Tom Dumoulin had even een moeilijker moment maar keerde nog terug. De tweede aanval van Mollema was er voor Dumoulin te veel aan. De strijd om de ritzege ging tussen de drie overgebleven renners - Mollema, Formolo en Bouwman - al bleef Dumoulin van achteruit druk zetten. Op drie kilometer van de finish kwam Dumoulin terug vooraan aansluiten maar hij besloot vooral het tempo hoog te houden in dienst van Bouwman.

In de eindspurt stond er geen maat op Koen Bouwman die zijn tweede profzege ooit boekte.

Wie reed zich in de kijker?

De Oscar van de dag ging toch naar Tom Dumoulin. De Nederlander startte als favoriet voor de eindzege maar ging in de etappe naar de Etna over de kop. Dumoulin ging niet in een hoekje zitten huilen en trok. in de aanval. Alleen dat al is bewonderenswaardig en bewijst dat de Nederlander mentaal veel sterker staat dan dat velen verwachten.

Wat deden de favorieten?

Zij hielden elkaar in de gaten. Dumoulin is geen concurrent meer voor het roze en mocht dus zijn kans gaan. Voor het overige werden de 4500 hoogtemeters vooral in groep afgewerkt. Trek-Segafredo controleerde in dienst van roze trui Lopez maar was ook zo verstandig om Bauke Mollema mee in de frontlinie te sturen. Daarom was het aan Ineos Grenadiers om onderweg mee het tempo te bepalen. De top tien van het algemeen klassement hield elkaar voor het overige netjes in de gaten.

Wat deden de Belgen?

Niets. We hadden het graag anders gezien maar het was niet anders. Vanhoucke en Moniquet, de aangewezen jongens bij Lotto-Soudal, waren niet mee met de goede vlucht en kozen daarna voor de verstandige aanpak: niets doen en weinig krachten verbruiken.

Verder nog iets dat u moet weten?

Michael Morkov startte niet meer als gevolg van een opkomend griepje. Daarmee verliest Mark Cavendish zijn leadout met het oog op de nog weinige sprints die er nog komen. En laten we het erop houden dat Morkov vooral de remmen dichtkneep omdat er straks nog een Ronde van Frankrijk in dienst van (??) Fabio Jakobsen zit aan te komen.

Rituitslag:

1. Koen Bouwman (Ned - Jumbo Visma)

2. Bauke Mollema (Ned)

3. Davide Formolo (Ita)

4. Tom Dumoulin (Ned)

5. Davide Villella (Ita)

6. Lennard Kämna (Dui)

7. Vincenzo Albanese (Ita)

8. Joao Almeida (Por)

9. Alejandro Valverde (Spa)

10. Richard Carapaz (Ecu)