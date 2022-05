Fotoclub Zonhoven Centrum opent tweede foto-expositie 'Vlieg op de Muur' in Lommel

Twee jaar lang fotografeerden zes fotografen, aangesloten bij de fotoclub Zonhoven Centrum vzw, vijftig Limburgse gezinnen die zich elk, recent of langer geleden, in Limburg gevestigd hebben. Het ene gezin als vluchteling, een ander uit liefde of door het werk.

Wat de mensen op de foto's gemeen hebben met elkaar, zijn de verhalen over hun reis naar hier en hun ervaringen. “Toen wij twee jaar geleden aan ons project begonnen, zaten wij aan het begin van de coronamiserie. Niemand kon toen weten dat wij nu de grote ellende van de oorlog in de Oekraïne zouden moeten meemaken. Het thema van onze tentoonstelling is opeens actueler dan ooit”, zegt John Reinhard, voorzitter van het fotocollectief. “We mogen onze foto’s dit en volgend jaar op zo’n negen plaatsen in de provincie Limburg tonen. In maart exposeerden wij in Hasselt en op 12 mei openden we onze reizende expositie in CC De Adelberg in Lommel waar hij nog tot en met 29 mei te bekijken is. Iedereen is welkom.”

De fototentoonstelling Vlieg op de Muur mag zich in de hele provincie op veel bezoek verheugen en krijgt van vele kanten lof voor de open en onbevangen wijze waar ze het thema samenleven in diversiteit in beeld brengen. De gezinnen werden gefotografeerd in hun dagelijkse omgeving. De beelden tonen een grote variatie in beleving en gelijktijdig een grote overeenkomst met het leven van de gemiddelde Limburger. Met een uniek systeem van QR-codes kan iedereen op de tentoonstelling of rustig thuis meer dan vijftig verhalen lezen van even zoveel gezinnen.

Aan de tentoonstelling 'Vlieg op de Muur' wordt telkens een extra activiteit toegevoegd. Zo vindt er op 23 mei in CC De Adelberg een lezing plaats door de bekende fotograaf Boumediene Belbachir. Aanvang 20 uur. Ook hier is iedereen van harte welkom. Voor meer informatie zie www.vliegopdemuur.be

(Foto's Jan Buyens en Marleen Tutenel)