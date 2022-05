Femma Tuilt viert Moederdag

Aan de inkom stond het ontvangstcomité klaar om alle dames een glaasje cava of fruitsap aan te bieden. In haar openingswoord blikte voorzitster Martine terug op de lange coronaperiode. Ze was vooral verheugd dat iedereen elkaar weer kon ontmoeten. Een aangepaste bezinning ‘ De vrouw in de spiegel’ werd gelezen door Rika. Daarna was het aanschuiven aan de barbecue en genieten van het lekkere eten en een gezellige babbel.

Na de voorstelling van het jaarprogramma werden drie jubilarissen in de bloemetjes gezet. Zij kregen een medaille van het ministerie van Cultuur als blijk van waardering voor 25, 40 of 50 jaar inzet als kernlid in Femma/KAV. De lentebarbecue werd afgesloten met een lekker nagerechtje. Na afloop van dit deugddoende moederdagfeest ging iedereen tevreden naar huis.