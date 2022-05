Maurice (74) uit Boxbergheide fietst rond met minder-mobiele mensen

Onafscheidelijk zijn ze: Maurice Bammens (74) uit Boxbergheide en zijn fietsen. Vroeger beroepshalve als postbode, nu kart hij als vrijwilliger rond met mensen die minder goed ter been zijn. Zelfs vier maanden in het ziekenhuis door corona konden Muarice niet tegenhouden. Hij krabbelde weer recht en sprong weer op zijn fiets.

Maurice Bammens (74) was 33 jaar lang postbode. De fiets hoorde bij zijn werkuitrusting. Hij deed dat toegewijd en graag, of het nu goed of slecht weer was. Maar Maurice was ook heel actief in het verenigingsleven. Voor comité Kisaro bracht hij tijdschriften rond en nadat hij bij ‘Genk fietst’ een citybike won, maakte hij met de KWB tochten naar Scherpenheuvel, Heppeneert en noem maar op.

Eens gepensioneerd was er geen houden meer aan: Ter Heide nam in zijn hart een grote plaats in en bijna dagelijks maakten hij en zijn echtgenote ritjes met de gasten van het instituut, mensen met meervoudige beperkingen. Maurice schafte zich ook een koersfiets aan en werd lid van de wielertoeristenclub De Jokers, waarmee hij tal van sponsortochten maakte voor Ter Heide. Zo fietste hij onder meer naar Santiago de Compostela in Spanje, naar de zwarte madonna van Cestochova in Polen, naar Lisieux, Avignon, Mont Saint-Pierre en andere bedevaartsoorden, in 2016 afgerond met een toer langs de Belgische abdijen.

Vier maanden ziekenhuis

Intussen was zijn echtgenote overleden, waarna Maurice zijn activiteiten wat terug schroefde. Maar fietsen met de gasten van Ter Heide bleef hij doen. In april 2020 werd hij echter door corona gegrepen en kreeg hij meer dan vier maanden ziekenhuis gepresenteerd, inclusief coma, een verblijf op intensieve zorgen en een lange revalidatie. “Twee van die vier maanden zijn een zwart gat in mijn geheugen”, vertelt Maurice. Maar hij kwam erbovenop, begon weer te fietsen en nam zijn vrijwilligerstaak bij Ter Heide opnieuw op.

Meer zelfs, toen het dienstencentrum Ter Hooie recent van start ging met de actie ‘op fietsen staat geen leeftijd’, was Maurice er als een van de eersten bij om zijn diensten aan te bieden en senioren die niet meer zo goed te been zijn een leuke fietsrit door Genk te bezorgen. Als je dus op Genkse wegen een duofiets tegenkomt met twee welgemutste mensen, dan is dat mogelijk Maurice met zijn passagier. Want Maurice en zijn fiets horen bij elkaar, altijd ten dienste van de samenleving.