Samana Kerkhoven op bedevaart naar Heppeneert

Bij aankomst in Heppeneert stond de koffie en taart al klaar. Vervolgens was er een gebedsviering en daarna konden ze nog de pracht van het mooie park bewonderen. Rond 16.30 uur vertrokken ze dan richting Bree waar in het Mussenburghof een lekkere broodmaaltijd klaar stond. Om 18 uur ging het dan weer naar Kerkhoven. Het werd een hele fijne namiddag waar iedereen van genoten heeft.