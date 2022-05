Kon. Okra Bree op bezoek in de haven Antwerpen

De eerste stopplaats was het havenhuis. “Daar werden we opgewacht door onze havengids Jan Van Noten”, vertellen de Okra-leden. “Via een indrukwekkend plan van de haven werden we een beetje wegwijs gemaakt in dit gigantische gebied. Na het bezoek aan de oude haven en Lillo konden we genieten van een middagmaal in de Gaarkeuken, waar vroeger de dokwerkers konden eten. Het programma in de namiddag was erg gevarieerd. Zo was er onder meer een bezoek aan het deurganckdok en de verschillende terminals met containers waaronder de katoennatie. Op Sint Anneke (linkeroever) konden we nog genieten van een prachtig zicht op het centrum van Antwerpen en brachten we een bezoek aan de voetgangerstunnel. De dag werd afgesloten met een stukje vlaai en een kop koffie.”