Spectaculaire bokskamp van Delfine Persoon in Dubai afgelast door overlijden van president

Door het overlijden van de president van de Verenigde Arabische Emiraten, sjeik Khalifa bin Zayed Al-Nahyane, is de bokskamp die Delfine Persoon morgenavond in Dubai zou betwisten afgelast. Onze landgenote zou boksen op het heliplatform van de de Burj Al Arab, het enige zevensterrenhotel ter wereld. Maar door het overlijden van de sjeik, dat vanmorgen bekend raakte, is een periode van nationale rouw afgekondigd en zijn tal van evenementen afgelast.