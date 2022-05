Limburgers kochten 45.000 Rode Kruis-stickers

“Al bij al zijn we tevreden met dit resultaat”, zegt woordvoerder Jos Dessers van Rode Kruis-Limburg. “Het was trouwens van 2019 geleden dat er weer een fysieke verkoop door onze vrijwilligers kon plaatsvinden. In dat jaar mocht het Rode Kruis-Vlaanderen overigens een recordresultaat van 661.000 stickers noteren. Ook in onze provincie werd toen een topresultaat van 56.000 verkochte stickers behaald. We kijken dan ook met vertrouwen uit naar 2023 om terug in de buurt van dit aantal te komen. Inmiddels danken we iedereen die een of meerdere stickers kocht”, besluit Dessers.

De opbrengst van de stickerverkoop gaat volledig naar de plaatselijke afdelingen en is van cruciaal belang omdat ze hiermee allerhande hulpmateriaal en opleidingen kunnen financieren.