Okra Maaseik naar jaarlijkse traditie op bedevaart naar Heppeneert

Met ruim 40 waren ze, de leden van Okra Maaseik die samenkwamen aan de stemmige Sint-Gertrudiskerk. De meesten waren per fiets gekomen. Maar wie niet goed te been was en niet beschikte over eigen vervoer, werd door de speciale 'taxiservice' van de vereniging naar de kerk en ook weer naar huis gebracht.

Officieel heet het een bedevaart, en daarom begon de uitstap met een ingetogen eucharistieviering die werd opgedragen door kruisheer Roger Janssen. Daarna trok het gezelschap naar het Hepperhuys, waar een dampende kop koffie, een lekker stuk vlaai en een weldoende babbel op hen wachtte. Zoals een van hen het bij het naar huisgaan samenvatte: "Met de hulp van Ons Lieve Vrouwke van Rust én een stuk vlaai kunnen we er weer even tegen!"