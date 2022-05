Belgian Cat Serena-Lynn Geldof speelt volgend seizoen bij het Spaanse Zaragoza.

De 25-jarige en 1m96 grote Serena-Lynn Geldof speelt de volgende campagne bij Zaragoza. Geldof is ex-Cadi La Seu (Spanje) en was afgelopen seizoen ook in de Lega Femenina en bij Promete aan de slag. Bij Zaragoza was de afgelopen campagne Belgian Cat Antonia Delaere actief. Zij blijft niet bij Zaragoza en zoekt een nieuwe Europese uitdaging. (cpm)