Jasper De Buyst (Lotto-Soudal) brak bij val in Ronde van Turkije ook zijn heup: “De Tour de France wordt een race tegen de tijd”

Haalt Jasper De Buyst de Tour? In de Giro merkt Caleb Ewan elke dag hoe belangrijk zijn vaste sprintloods is, maar de revalidatie van De Buyst wordt een race tegen de tijd. Uit een recente scan blijkt dat hij bij zijn val in de Ronde van Turkije ook een breuk in de heupkom opliep. “Eind volgende week doen we een nieuwe test. Die is cruciaal.”

Zeven weken tot de Tour nog en Jasper De Buyst loopt op krukken. Op advies van ‘topdokter’ Toon Claes. “Ik kan ook stappen zonder”, zo geeft De Buyst aan. “Maar het idee is om de heup alleen te belasten op de fiets. Trainen doe ik nu aan toeristentempo, maar na drie uur voel ik dat de heup en de spieren er rond echt hebben gewerkt. De rest van de dag probeer ik die regio zoveel mogelijk te ontzien. Vandaar de krukken. “

De Buyst ontdekte de breuk in zijn heupkom min of meer per toeval. Na zijn val in de Ronde van Turkije midden april ging alle focus naar zijn sleutelbeen, gebroken op vier verschillende plaatsen. “Ik voelde ook pijn in de lies, maar dat was doenbaar. Ik mankte een beetje , maar de pijn was niet van die aard om te denken: dit is gebroken.”

“Mega-lullige val”

Tot De Buyst kort na het hervatten van de training opnieuw tegen de grond ging. “Een mega-lullige twee-keer-niets-val”, noemt hij het zelf. “Ik reed langs de Schelde, de meest veilige optie, dacht ik. Zonder de bruuske manoeuvres die je wel hebt in het verkeer. Alleen reed ik over één van die typische boomwortels onder het asfalt, net op het moment dat ik mijn drinkbus nam. Mijn rechterarm was nog niet sterk genoeg om die klap aan mijn stuur op te vangen. Zo lag ik tegen de grond.”

“In het ziekenhuis in Gent ben ik onder de scanner gegaan, in eerste instantie om te checken of mijn sleutelbeen niet opnieuw was geraakt. Toen de dokters vroegen of ik ook op andere plaatsen last had, dacht ik aan mijn heup. Daar hebben ze ook foto’s van gemaakt en zo zagen ze de breuk in de heupkom. Die zat wel in de eerste fase van herstel, dus mijn val op training kon onmogelijk de oorzaak zijn. ‘Twee weken oud’, dachten de artsen, wat overeen kwam met Turkije.”

De eerste prognose van de dokters in Gent luidde zes weken niet sporten. “Vrij kut om te horen”, aldus De Buyst. “Dan zou ik pas tegen half juni opnieuw op de fiets zitten. Moeilijk om dan bij wijze van spreken nog een deftig seizoen te draaien.”

Een telefoontje naar Toon Claes in Herentals bracht beter nieuws: “Hij vond dat tien dagen tot twee weken konden volstaan. Uit onwetendheid had ik de breuk in de acute fase al belast, wat ondanks de pijn niet ten koste ging van het genezingsproces. Omdat de breuk stabiel is en op een gunstige plaats zit, zag dokter Claes geen reden om nu niet te fietsen.”

Deelname Tour de France

De hamvraag is vandaag: haalt Jasper De Buyst de Tour? “Moeilijk in te schatten”, zegt hij zelf. “Ik hoop er natuurlijk erg op. Dat is de reden waarom ik op dit moment alweer aan het trainen ben. Ik heb nog zeven weken. Deze week en volgende week werk ik af aan lage intensiteit, en daarna doen we een nieuwe scan. Die test is cruciaal. Hopelijk gaat het licht op groen om echt te trainen. Om blokjes te maken, kracht te zetten en sprints te simuleren. Feit is: als zou blijken dat ik daar over twee weken niet klaar voor ben, dan moet iedereen realistisch zijn. Dan gaat de Tour niet lukken.”

Voor Lotto-Soudal zou het een groot verlies zijn om De Buyst ook in de Tour te missen. Zonder zijn vaste sprintloods kon Caleb Ewan in deze Giro nog niet winnen in de sprint. “Ik lees en hoor dat veel mensen dat aan mijn afwezigheid linken”, zegt De Buyst, “Maar voor mij doet de ploeg het zeker niet slecht. In de etappe van gisteren (aankomst in Scalea, red.) vermoed ik dat Caleb gewoon wilde afgezet worden in het wiel van Cavendish, wat perfect is gelukt. Daarna was het een eerlijke sprint, waarin Démare gewoon iets sneller was.”

“Ik heb nog niet met Caleb gesproken over de Tour, maar hij gaat ervan uit dat ik er gewoon bij ben. Zo zie ik het zelf ook: uitgaan van het beste scenario. Ik doe er alles aan om klaar te geraken.”