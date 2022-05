Man valt in panne met scootmobiel: politie sleept hem met combi naar huis

Een interventieploeg van de Antwerpse politie stuitte in de nacht van donderdag op vrijdag op een in panne gevallen scootmobiel op Linkeroever. De man was mindervalide en geraakte niet meer thuis. Na het overlopen van verschillende opties, besliste de politie de man en zijn scootmobiel met hun combi naar huis te slepen.

Rond 23.20 uur kreeg de Antwerpse politie een oproep van een voorbijganger die signaleerde dat een mindervalide man met zijn scootmobiel in panne was gevallen aan de voetgangerstunnel op Linkeroever. Een interventieploeg kwam ter plaatse. “De man was op een kilometer van zijn woning gestrand met zijn scootmobiel”, vertelt Kim Bastiaens, woordvoerster van de Antwerpse politie. “Hij kon geen kant meer op. De voorbijganger is bij hem blijven wachten tot de politie arriveerde.”

Ter plaatse bekeek de politie verschillende opties om de man veilig thuis te krijgen. “De scootmobiel was te zwaar om in de combi te vervoeren. De politiemannen hebben verschillende keren geprobeerd om de batterij van de mobiel op te laden met de combi, maar deze viel telkens na honderd meter opnieuw stil”, legt Bastiaens uit.

In samenspraak met de man werd beslist om de scootmobiel aan de combi te binden en hem stapvoets naar huis te slepen. Een politieman wandelde achteraan om alles goed in de gaten te houden. “Het was niet de meest ideale manier, maar op dat moment wel de snelste en meest veilige optie”, aldus Bastiaens.