Belgian Cats Billie en Becky Massey verlaten kampioen Kangoeroes Mechelen en trekken naar Estudiantes Madrid

Geen Billie en Becky Massey meer in de Top Division Women (eerste klasse vrouwen) volgend seizoen. De tweelingzusjes en Belgian Cats verlaten kampioen en bekerwinnaar Kangoeroes Mechelen en tekenden een contract bij het Spaanse Estudiantes Madrid.

Billie en Becky Massey zijn 22 jaar jong en respectievelijk 1m88 en 1m87 groot. De West-Vlaamse tweeling is al zes jaar in Mechelen aan de slag. De eerste vijf jaar bij Sint-Katelijne-Waver en het afgelopen seizoen bij Kangoeroes Mechelen, de nieuwe fusieclub tussen SKW en Kangoeroes. Dit seizoen leidde de zusjes Massey Kangoeroes mee naar een historische dubbel en naar de titel en winst in de Belgische Cup.

Bij de Young Cats veroverden ze de gouden medaille bij de U18 en ondertussen zitten ze al enkele jaren in de selectie van de Belgian Cats. Billie maakte al een EK en Olympische Spelen mee en Becky was vorig jaar op het EK actief.

Net als als collega Cats als onder meer Emma Meesseman, Julie Vanloo, Kyara Linskens, Antonia Delaere, Jana Raman (ex-Estudiantes!), Serena Lynn-Geldof, Jullie Allemand en Hind Ben Abdelkader, Kim en Hanne Mestdagh was de stap richting buitenland de ultieme ambitie voor Billie en Becky Massey.

Op hun 22ste is de tijd dan ook rijp om die stap te zetten. In de sterke Spaanse Lega Femenina en bij een Spaanse subtopper als Estudiantes Madrid kunnen beiden ongetwijfeld zich verder ontwikkelen en profileren tot Europese topspeelsters.

Chileense Ziomara Morrison blijft bij Kangoeroes MechelenKangoeroes Basket Mechelen kondigt dan weer aan dat Ziomara Morrison volgend seizoen bij de Maneblussers blijft. De 33-jarige en 1m95 grote Chileense center leidde met een gemiddelde van 24 punten en 10 rebounds afgelopen campagne Kangoeroes Mechelen mee naar de winst in de Beker van België en de titel.