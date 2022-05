Hein Vanhaezebrouck blijft vaag over toekomst bij AA Gent: “Interesse van Antwerp? Ze zijn niet bij mij langs gekomen”

Er rest AA Gent dit seizoen nog twee wedstrijden. Op bezoek bij Genk, kunnen de Buffalo’s alvast zekerheid verwerven over de eindwinst in de Europe Play-offs. Voor Hein Vanhaezebrouck blijft die vijfde plek zonder twijfel dé ultieme ambitie voor zijn team: “We hebben nog twee wedstrijden af te werken. We zien wel wat het duel in Genk oplevert, het is niet makkelijk in Play-off 2 want iedereen gaat er vol voor.”

“Voorlopig valt de blessurelast mee. Jordan Torunarigha en Matisse Samoise zullen zondag allicht opnieuw fit zijn. Bruno, Hjulsager en Depoitre raken niet fit”, kijkt Hein Vanhaezebrouck vooruit naar de voorlaatste wedstrijd in de Europe Play-offs. “We hebben nog twee wedstrijden af te werken. We zien wel wat het duel in Genk oplevert, het is niet makkelijk in Play-off 2 want iedereen gaat er vol voor.”

Ondertussen is het ook stilaan tijd voor een voorlopige evaluatie van de Gentse prestaties in deze nacompetitie: “Die eerste match was heel raar, daar heeft men iets anders van gemaakt door een onnodige uitsluiting na 30 minuten. We hebben nu al 58 wedstrijden afgewerkt. Frisheid is belangrijk maar het gaat niet enkel over het fysieke aspect, maar ook het mentale vlak.”

“Als je ziet welk parcours we sinds januari hebben afgewerkt, dan zit je bij de beste van de klas. Zelfs als je die match tegen Genk meeneemt, er is toen van alles gepoogd om ons uit onze flow te krijgen. Dat is niet gelukt, als je ziet hoeveel punten we hebben gepakt sinds die dramatische januarimaand. We hebben tweemaal Club Brugge verslagen, eigenlijk hadden we dat ook thuis moeten doen.”

Toch beseft Vanhaezebrouck dat dit lange seizoen bij sommige spelers zwaar begint door te wegen: “Het is voor iedereen ook anders; enkele jongens hebben heel veel matchen gespeeld: NGadeu en Kums bij uitstek, de twee oudsten van de groep. Chapeau dat ze nog altijd die drive tonen. Als je zoveel matchen kunt verteren en telkens op niveau presteert, dan kun je het topniveau aan.”

“Wanneer je dat niveau ambieert, heb je het niet over 30 of 40 matchen, maar speel je er 50 of meer. Dat is niet iedereen gegeven. Maar bij een topclub wordt dat verwacht. Ik denk dan altijd aan jongens zoals Gerrard en Lampard, die speelden elk jaar 60 matchen en zij waren telkens bij de beste op het veld en beslissend. Dat zijn de jongens waarvan je weet dat je er jaar in jaar uit kunt op rekenen.”

Voor het duel in Genk zal Vanhaezebrouck dan ook vermoedelijk opnieuw roteren: “We hebben in Mechelen al enkele jongens rust gegeven: Tarik, Julien en Joseph zijn toen niet gestart. We proberen dat regelmatig te doen, misschien komen zij nu wel weer aan de aftrap en is het tegen Charleroi weer aan andere jongens. Dat moet je doen. Dat hebben we in het begin van het seizoen ook geprobeerd, niet altijd met evenveel succes. Een topclub moet kunnen roteren zonder kwaliteit in te boeten. Die resultaten bleven toen wel achterwege. Dat neem je zeker mee in je eindevaluatie.”

“We zien onszelf als topploeg”

Ondertussen is het al enkele weken wachten op de allerbeste Vadis Odjidja: “Bij Vadis is het altijd een beetje van komen en gaan met periodes waarin hij heel goed is maar dan valt hij ook eens uit met blessures, de ene keer van korte duur, dan weer van langere duur. Dan is het voor hem telkens ook weer zoeken naar zijn beste niveau. Dat is ook een verklaring waarom hij dan ook niet meteen op topniveau presteert. Dat is logisch. Die anderen hebben soms het geluk dat ze meer matchen op een rij kunnen spelen. Wie uitvalt, heeft vaak meerdere matchen nodig om hun beste niveau terug te vinden. Daar ontsnapt Vadis ook niet aan.”

Zondag trekt AA Gent dus naar Genk, een speciaal duel gezien de gebeurtenissen op de eerste speeldag van de Europe Play-offs: “Die assistent? Ik was het al bijna vergeten. Dat speelt niet mee. We gunnen het vooral onszelf en willen die vijfde plaats veroveren. Daar zullen ze in de Champions’ Play-offs ook blij mee zijn. We zien onszelf als topploeg en daarom willen we nu ook in de Europe Play-offs op hetzelfde topniveau eindigen, zoals we ook begonnen zijn. Interesse van Antwerp? Contacten? Daar kan ik niets op zeggen. Ze zijn in elk geval niet bij mij langs gekomen.”

De gesprekken tussen Vanhaezebrouck en het Gentse clubbestuur blijven ondertussen lopen: “We blijven spreken en dat we zullen zien. Dat kon even duren, zei ik in het verleden. Daar moet je ook niet meer achter zoeken. We hebben inderdaad twaalf spelers die hun laatste contractjaar in zullen gaan. Dat is een gegeven. Vorig eindigden we vijfde met een Europees ticket dat we verzilverd hebben maar we dragen nog altijd de gevolgen van wat er allemaal is gebeurd. Dat los je niet zomaar even op. Het zal even duren voor alles weer is, zoals het moet zijn.”