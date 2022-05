Naar aanleiding van de jaarlijkse Archeologiedagen deelt de provincie Limburg een boek uit aan 1750 Limburgse kleuterklassen. Het boek moet jonge kinderen in contact brengen met erfgoed. Alle 423 Limburgse kleuterscholen gaan er in de klas mee aan de slag. De eer is aan de kleuters van basisschool de Zonnebloem in Wilderen om als eerste het boekje te ontvangen.