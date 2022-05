Hekelt Romelu Lukaku uitspraken van eigen makelaar in aanloop naar FA Cup-finale? “Nooit zal ik iemand in mijn naam laten spreken”

Hoe ziet de toekomst van Romelu Lukaku eruit bij Chelsea? Voorlopig onzeker. Federico Pastorello, de makelaar van Big Rom, heeft zich vrijdag in de Italiaanse krant La Repubblica uitgelaten over de situatie van de Belgische spits. “Ik wil het niet hebben over tactische keuzes, maar het is duidelijk dat er een probleem is geweest”, aldus Pastorello. Olie op het vuur in aanloop naar de FA Cup-finale tegen Liverpool. Coach Thomas Tuchel reageerde in zijn gekende stijl op de persconferentie voor de wedstrijd, Romelu Lukaku reageerde not amused op sociale media.

De terugkeer van Romelu Lukaku bij Chelsea is een grote teleurstelling geworden. Onze landgenoot werd door de grote poort binnengehaald voor een indrukwekkend bedrag van 113 miljoen euro, maar was allesbehalve een vaste waarde in de ploeg van Thomas Tuchel. De Duitse coach gaf Kai Havertz vaak de voorkeur en liet ook zijn landgenoot Timo Werner soms eerder opdraven.

Uiteraard had Lukaku zelf ook meer speelgelegenheid verwacht. Hij werd vooral in Italiaanse media al meerdere malen gelinkt aan een terugkeer naar Inter en onlangs viel zijn naam ook bij AC Milan, maar daar is volgens zijn makelaar niets van aan. “Veel gedoe over niets”, noemde Pastorello het vrijdag in de Italiaanse krant La Repubblica. “Hij draagt de club en de fans van Inter in zijn hart. Dat heeft hij nooit verborgen. Net zoals de liefde voor Anderlecht, waar hij zijn carrière nog altijd zou willen beëindigen.”

“Gezien de grootte van de transfer hadden we wel nooit verwacht dat de situatie zou zijn zoals ze nu is”, gaf Pastorello verder toe. “Ik wil het niet hebben over tactische keuzes, maar het is duidelijk dat er een probleem is geweest. Als je puur naar de cijfers kijkt, is Lukaku wel clubtopschutter met minder gespeelde minuten per doelpunt in vergelijking met de andere spelers.”

“Op dit moment moeten we ons nog niet bezighouden met onderhandelingen”, aldus Pastorello. “Chelsea zit midden in een overname en de nieuwe eigenaars kennen we nog niet. We zullen moeten afwachten. Momenteel is Lukaku ook voor de volle honderd procent gefocust op de ploeg, want er staan nog belangrijke wedstrijden op het programma. We hebben het nog niet over iets anders gehad.”

© ISOPIX

Tuchel: “Situatie evalueren vooraleer beslissing genomen wordt”

Op zijn persconferentie reageerde Chelsea-coach Thomas Tuchel in zijn gekende stijl. “Als hij van plan is om te praten met de nieuwe eigenaar dan is het misschien niet zijn plan om ook met mij te praten”, aldus de Duitser. “Laten we eens zien of hij een meeting kan bekomen. Het is zijn goed recht en we zullen de situatie van elke speler evalueren vooraleer een beslissing genomen wordt, ook die van Romelu.”

Het zijn zaken waar Tuchel in aanloop naar belangrijke wedstrijden liever niet mee bezig is, maar hij kon de vele vragen op de persconferentie moeilijk ontwijken. Lukaku zelf lijkt ook niet bepaald tevreden met de uitspraken van zijn makelaar. “Nooit zal ik iemand in mijn naam laten spreken”, schreef Lukaku op sociale media. “Ik hield mijn mond dicht en focuste op het zo goed mogelijk helpen van de ploeg zodat we het seizoen zo goed mogelijk kunnen afsluiten. Dus als iemand probeert om iets te zeggen over mij en de club … niet in mijn naam”, aldus het stevige statement van Big Rom.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Zaterdag staat de finale van de FA Cup tegen Liverpool op het programma. De voorbije week mocht Lukaku twee competitiewedstrijden op rij starten - dat was al van januari geleden - en zorgde hij voor drie doelpunten. En toch is het niet zeker dat hij zaterdag in Wembley aan de aftrap komt.

“Havertz en Lukaku kunnen samen aan de aftrap komen, maar de voorbije keren dat we dat geprobeerd hebben misten ze het perfecte gevoel dat je van een spitsenduo verwacht”, vertelde Tuchel. “Het zal één van de twee zijn. Romelu heeft de voorbije wedstrijden gespeeld en hij heeft ook gescoord. Dus hij heeft er op het veld alles aan gedaan. Zaterdag gaan we een finale beslissing nemen.”