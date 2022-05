Politie controleert twee dagen intensief op bellen én schminken achter het stuur

Wie ondanks alle waarschuwingen toch nog af en toe de gsm vastneemt achter het stuur is bij deze gewaarschuwd. Volgende dinsdag en woensdag organiseren federale en lokale politie een grote actie tegen rijden met de gsm in de hand. Wie betrapt wordt betaalt 174 euro.

Op dinsdag 17 en woensdag 18 mei organiseert de Federale Wegpolitie samen met 110 lokale politiezones de eerste nationale actie tegen afleiding achter het stuur. Een beetje zoals bij de flitsmarathons zullen politiediensten 48 uur lang zullen politiediensten in het hele land controleren,op het gebruik van de gsm achter het stuur en andere handelingen die chauffeurs kunnen afleiden.

“Met deze actie willen we bestuurders laten nadenken over de gevaren van afleiding tijdens het rijden. De statistieken liegen er niet om: tot wel 25 procent van de ongevallen wordt veroorzaakt door afleiding achter het stuur!”, klinkt het.

“Ondanks de handenvrije kits in voertuigen, wordt de gsm toch veel te vaak gebruikt achter het stuur om te filmen, een bericht te sturen, de weg te zoeken, … En niet enkel gsm-gebruik leidt onze aandacht af. Ook andere handelingen, zoals schminken, nagels knippen of een brooddoos zoeken, maken dat bestuurders hun concentratie tijdens het rijden verliezen. Een spijtig gevolg daarvan is dat er zich nog steeds veel ongevallen voordoen die kunnen vermeden worden. Uit onderzoek blijkt dat tussen de 5 en 25 procent van alle verkeersongevallen te wijten is aan afleiding achter het stuur. “

GSM in houder

De gsm in een daartoe bestemde houder plaatsen is de enige aanvaardbare manier om het toestel (bijvoorbeeld als gps) te gebruiken tijdens het rijden. Dat is sinds kort ook bij wet bepaald. Regelmatig een blik werpen op een gsm-toestel dat op de passagierszetel ligt, is dus verboden. De bestuurder moet te allen tijde in staat zijn om de volledige controle over zijn of haar voertuig te behouden.

De politie hoopt dat weggebruikers hun ogen en aandacht op de baan houden. “Hoe minder boetes er tijdens de actie uitgeschreven moeten worden, hoe beter!”

Wie toch betrapt wordt, betaalt 174 euro. In Oost-Vlaanderen en een deel van Vlaams-Brabant (parket Halle-Vilvoorde) moet je ook meteen je rijbewijs inleveren voor acht dagen.