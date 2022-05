Twee leeuwenwelpjes geboren in Pairi Daiza

In dierenpark Pairi Daiza zijn twee leeuwenwelpjes geboren: Albi en Leo. “De welpjes en hun moeder stellen het uitstekend”, klinkt het in het park

De mama, de elf jaar oude Kira, beviel op de ochtend van 20 februari. De welpen, waarvan het geboortegewicht is geschat op ongeveer 500 gram, werden sindsdien nauwlettend in de gaten gehouden en leefden apart met hun moeder. “Ook in de natuur neemt de moeder van jonge welpjes tijdelijk wat afstand van de groep, in dierentuinen wordt uit veiligheidsoverwegingen de keuze gemaakt om hen af te zonderen van de vader”, klinkt het bij Pairi Daiza. Maar nu, tachtig dagen later, zijn de jonge broers en de moeder klaar om hun vader Kenya (9) te ontmoeten. De twee welpen, die van hun verzorgers de namen Albi en Leo kregen, wegen elk 7 kilogram.

“Vanaf het begin is het vrouwtje uiterst beschermend geweest voor haar kroost”, zegt Tim Bouts, dierenarts van Pairi Daiza. “De welpen zogen goed en hebben de nodige verzorging gekregen. Ze hebben een goede motoriek. Samen met het hele team houden we hen goed in de gaten, maar we grijpen zo min mogelijk in om zo de natuur haar gang te laten gaan.”

Vanaf dit weekend kunnen de bezoekers Albi en Leo met hun ouders in het binnenverblijf bekijken in het park.

© Pairi Daiza/Benoît Bouchez

© Pairi Daiza/Benoît Bouchez

© Pairi Daiza/Benoît Bouchez

© Pairi Daiza/Benoît Bouchez

© Pairi Daiza/Benoît Bouchez