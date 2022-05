Zelfs goedkope versies worden omgebouwd tot moordmachines: hoe drones verder de oorlog bepalen

Ook om doelwitten in de Oekraïense hoofdstad Kiev te zoeken en ze vervolgens te beschieten, zette Rusland drones in. Sommige werden neergeschoten. — © AFP

De strijd in Oekraïne lijkt de eerste ‘war of the drones’. Hightech militaire vliegtuigjes, maar ook de versies die een amateurfotograaf op het internet kan kopen, blijken te duchten wapens. De Russische blitzkrieg in Kiev die zo moeizaam verliep? De schuld van drones. De trage Russische vorderingen aan de huidige frontlijn in de Donbas? Drones. En het moeizame Oekraïense tegenoffensief aan Charkov? Drones.