KRC Genk-coach Bernd Storck: “AA Gent verrast me een beetje, ze geven zelfs meer dan honderd procent”

Het wordt zondag opnieuw alles of niks voor KRC Genk: alleen een thuiszege tegen AA Gent (aftrap 16 uur) houdt de Europese hoop levend. “Iedereen gelooft nog in dat ticket voor de Conference League, dat voel ik elke dag op training”, zegt Bernd Storck.

De uitreiking van de Gouden Schoenen en de aftrap van Pierre Denier - zijn officiële huldiging is voor de fandag op zaterdag 16 juli - kunnen de sfeer er zondagmiddag meteen inbrengen, hoopt ook de Genkse coach.

“Positieve emoties kunnen een gunstig klimaat creëren”, zegt Storck. “Het is wel mooi dat Pierre Denier in de club zal blijven na zijn pensioen, het is iemand die altijd alles voor KRC Genk gedaan heeft. Waar je ook al trainer veel steun van ondervindt. We moeten wel opletten dat we ook niet te hard van stapel lopen. AA Gent is een heel sterke ploeg. Van hun laatste veertien wedstrijden hebben ze er slechts eentje verloren. Dat was de heenmatch tegen ons. Tegen zo’n team moet je altijd het evenwicht bewaren en geduldig zijn. Hen proberen af te matten om daarna toe te slaan.”

© Dick Demey

AA Gent pakte na de nederlaag tegen Genk 9 op 9 in deze play-off 2. Nochtans hebben zij hun Europees ticket al op zak, waardoor er naast de vijfde plaats - die extra tv-gelden genereert - nog weinig op het spel staat. “Op dat vlak verrassen ze me een beetje”, geeft Storck toe. “Zij gaan door, ze geven zelfs meer dan 100 procent. Zoals bijvoorbeeld dinsdag op KV Mechelen. Na die late 1-1 bleven ze doorduwen voor de winnende treffer, dat zegt alles over hun instelling en mentale kracht.”

Met Vandevoordt en Ito

Bernd Storck kan ook zondag weer een beroep doen op een volledig fitte kern.

“Maarten Vandevoordt voelde zich één dag na de match nog een beetje slap. Misschien was het een kleine griepaanval, waardoor hij in extremis forfait moest geven tegen Charleroi, maar intussen is hij weer de oude en traint hij voluit. Ook Ito - die dinsdag met lichte hinder in de liesstreek vervangen werd - is na een dagje rust weer de oude. Verder deden Paintsil, die enkele dag ziek was, en Heynen, die een trap incasseerde, het enkele dagen rustig aan. Maar ik verwacht dat zaterdag iedereen voluit kan trainen en zondag beschikbaar is”, aldus Storck, die vruchten wil plukken van zijn rotatiesysteem. “Iedereen werd ingezet en voelt zich nuttig, ook een volledig nieuwe defensie presteerde dinsdag heel sterk”, benadrukte hij.