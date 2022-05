Siebren Lathouwers: “Het tempo ligt in tweede afdeling veel hoger dan ik had verwacht en de duels zijn ook feller. Mannenvoetbal.” — © Bb

“In september verloren we daar nog met 4-0, maar in de loop van het seizoen hebben we grote stappen gezet”, zegt Siebren Lathouwers in de aanloop naar de eindrondematch tegen Eendracht Aalst. De 21-jarige Eigenbilzenaar geldt als de exponent van de jeugdpolitiek van Belisia.