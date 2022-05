Leerlingen SJB maken pompoensoep voor weeshuis in Haïti

De leerlingen van het vierde jaar in het Sint-Jan Berchmansinstituut in Zonhoven kropen achter het fornuis voor het goede doel. Kilo's pompoenen werden versneden en tot soep gekookt om daarna te verkopen. De opbrengst, maar liefst 700, gaat naar het weeshuis Osjosma in Haïti.

De vierdejaars STW van het Sint-Jan Berchmansinstituut in Zonhoven kregen zopas uitleg over de werking van het weeshuis Osjosma in Haïti. Door corona kon het project niet ‘live’ voorgesteld worden, maar kregen de leerlingen per via een digitale verbinding alle uitleg. Bezieler van het weeshuis Frans Vandueren uit Oudsbergen stelde het project volledig voor. Het weeshuis ligt in het straatarme Haïti, een land dat niet gespaard bleef van corona, maar nu vooral in chaos is door de moord op de president en de daaropvolgende onlusten en opstanden. Frans stelde niet alleen het verhaal van het weeshuis voor, hij loodste de leerlingen ook door de levensomstandigheden in een ontwikkelingsland. Haïti is immers een van de allerarmste landen van de wereld.

In de het takenpakket achteraf zat ook een kookactiviteit. Leerkrachten en leerlingen wilden daarbij voor een Haïtiaanse toets zorgen en meteen ook wat geld inzamelen voor het weeshuis. Vele kooklessen lang werden kilo's pompoenen versneden en tot soep gekookt. De verkoop daarvan bracht het mooie bedrag van maar liefst 700 euro op. Een glunderende Frans mocht onlangs de cheque gaan ophalen. Bij die gelegenheid kon hij alle leerlingen bedanken en een actuele stand van zaken van het weeshuis meegeven.

