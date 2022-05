Ferm en Okra Stevoort weer samen op pad

Na een fietstocht van 28 kilometer kwamen de sportievelingen aan bij de Familie Lavrijsen in Herk-de-Stad. De fietsers en niet-fietsers werden er verwelkomd met een tasje aspergesoep. “Een film toonde ons hoe de asperge geteeld wordt en hoe die op ons bord geraakt”, vertellen de leden. “Ook een praktijkles ontbrak niet. We leerden asperges steken en kregen daarbij deskundige uitleg van Kirsten en Olivia. We leerden dat het kweken van asperges zeer arbeidsintensief is en konden dit ook ter plaatse bewonderen. Voor we weer naar huis fietsten, genoten we samen nog van een tas koffie en kregen we een goodiebag mee naar huis. De opbrengst van deze uitstap wordt trouwens geschonken aan Levensloop Hasselt. Een geslaagde activiteit, georganiseerd in samenwerking tussen Okra en Ferm in Stevoort.”