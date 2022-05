Bayern-coach Julian Nagelsmann over terugkeer Joshua Zirkzee (Anderlecht): “Hij is interessant voor andere clubs”

Julian Nagelsmann, coach bij Bayern München, blikte op de wekelijkse persconferentie vooruit naar volgend seizoen. En hij had het onder meer over Anderlecht-huurlingJoshua Zirkzee.

In principe keert Joshua Zirkzee, dit seizoen gehuurd door Anderlecht, terug naar Bayern München. Julian Nagelsmann heeft de prestaties van de Nederlander gevolgd. “Hij speelt een goed seizoen, kan goede cijfers overleggen en is daarom ook interessant voor andere clubs. We gaan met bespreken wat voor hem en voor ons het beste is. Op dit moment is er nog geen beslissing genomen.”

De Duitse coach had het ook over Robert Lewandowski. De Poolse spits is in beeld bij Barcelona, waar hij een contract van drie jaar kan tekenen. Hij heeft een contract tot en met 2023. “De houding van de club en die van mij is bekend. Ik spreek nooit over de dingen die ik onder vier ogen met een speler bespreek. Een belangrijk credo van mij als trainer is dat je jezelf niet te serieus moet nemen. Ik ben niet de man om een veto uit te spreken. Ik ben niet belangrijk genoeg.’