Siebe Schrijvers revalideert deels bij Move to Cure van Lieven Maesschalck. — © Patrick De Roo

Siebe Schrijvers en blessures. Tot nu toe was dat een blanco hoofdstuk. Maar op 25 april bleek dat ook de middenvelder van OHL een mens is van vlees en bloed. Op training scheurde zijn achillespees af. “Voetballen in 2022 mag ik vergeten, ik moet mikken op januari 2023”, aldus de 25-jarige Perenaar.